Arkeolog ne demek, TDK'ya göre Arkeolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arkeolog ne demek? Arkeolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arkeolog kelimesi. Peki arkeolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arkeolog nedir, arkeolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARKEOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arkeolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arkeolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre arkeolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kazı bilimci

