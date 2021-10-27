Itır ne demek, TDK'ya göre Itır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Arkeolog ne demek, TDK'ya göre Arkeolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mensucat ne demek, TDK'ya göre Mensucat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Senato onayladı! Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake!Jeff Flake kimdir? ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake nereli ve kaç yaşında?Aşkın Nur Yengi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Albümleri nelerdir? | Aşkın Nur Yengi koronavirüse mi yakalandı?Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı! Belediye duyurdu: Konserde değişikliğe gidildiAysfilt ne demek, TDK'ya göre Aysfilt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fenerbahçe Beko 74 - 76 Barcelona | MAÇ SONUCUAdanaspor 2 - 0 Adıyaman FK | MAÇ SONUCU
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Arkeolog ne demek, TDK'ya göre Arkeolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arkeolog ne demek, TDK'ya göre Arkeolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arkeolog kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Arkeolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arkeolog nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Arkeolog kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Arkeolog ne demek, TDK'ya göre Arkeolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arkeolog ne demek? Arkeolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arkeolog kelimesi. Peki arkeolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arkeolog nedir, arkeolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ARKEOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arkeolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Arkeolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre arkeolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kazı bilimci

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT