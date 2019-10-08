Arkeologlar tarihi çeşme ve kuyuları inceledi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir Belde Belediye Başkanı Mustafa Türker, "Restorasyon için arkeologlar bir proje hazırlayacaklar. Hazırlanan projeyi Anıtlar Kurulu'ndan izin alıp düzenlemesi yapılınca valiye sunacağız." dedi.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Namazgah çeşmesi ve Çapar kuyusunun ilçedeki önemli kazanımlardan olduğunu belirtti.

Restore çalışmaları öncesi arkeologların kuyu ve çeşmede inceleme yaptığını anlatan Türker, şunları kaydetti:

"Namazgah çeşmesi 300 yıllık bir çeşme. Çeşmenin çevre düzenlemesini ve restorasyonunu yapmak istiyoruz. Burası il kültür müdürlüğünün koruma kararı olan değerlerinden biri. Restorasyon için başvurusunu yaptık. Geçmişten elimizde kalan bu kültürel mirası tekrardan kazanmak istiyoruz. Ayrıca Çapar kuyumuz da tescilli değil ama o da beldenin önemli bir kuyusu. Kendi imkanlarımızla eski haline getirip düzenlemeyi düşünüyoruz.

Restorasyon için arkeologlar bir proje hazırlayacaklar. Hazırlanan projeyi Anıtlar Kurulu'ndan izin alıp düzenlemesi yapılınca valiye sunacağız."

Kaynak: AA