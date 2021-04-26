Arkeolojik kazı tamamlandığında seyir terası ile taçlandırılacak, Hıdırlık Kulesi çevresinde kazı çalışması devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlattığı kazı çalışması devam ediyor. Doğa kültür ve tarihin buluşma noktalarından Hıdırlık Kulesi, yapılan kazı çalışmaları ile değerine değer katıyor. Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarını denetleyen Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, kazı alanının genişletileceğini söyledi.

"ŞU ANA KADAR YAPILAN KAZILARDA TARİHİ HAMAMA RASTLANDI"

Hıdırlık Kulesi çevresinde 2 bin 500 metrekarelik bir alanda kazı çalışması yürüttüklerini belirten Serkan Temuçin, "Şu ana kadar yapılan kazılarda tarihi bir hamama rastlandı. Ayrıca Cumhuriyet döneminden kalma olduğu tahmin edilen bir buz fabrikası ve tarihi bir kanal tespit edildi. Kazı alanını genişletiyoruz. Hıdırlık Kulesi arkasında itfaiye istasyonunun bulunduğu alanı da kazı alanına dahil edeceğiz" dedi.

"SEYİR TERASI PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Eylül ayı gibi kazıyı tamamlamayı hedeflediklerini belirten Temuçin, ardından Hıdırlık çevresinde çıkan eserlerin sergileneceği, falez ve Antalya manzarasının da izlenebileceği bir seyir terası projesi gerçekleştireceklerini söyledi. Bu konuda proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun da onaylayacağı bir proje hazırlığında olduklarını kaydederek, "Koruma kullanma dengesi gözeterek hazırlayacağımız projelerle Kaleiçi'nde doğa tarih kültür birlikteliğini en üst düzeyde sahip çıkacağız" diye konuştu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüt Proje Şube Müdürü Ezgi Öz de Antalya'nın hikayesini gelecek nesillerin doğru okuyabilmesi için kazı çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Kazmanın ucunda her gün yeni bir şey çıkabiliyor. Tarih güncelleniyor. Şu ana kadar Antalya için dönemin önemli sanayi yapılarından buz fabrikası ve Roma hamam kalıntılarına rastlandı. Bitişik parsellerde de uzantıları devam eden bu yapıların tamamını ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı