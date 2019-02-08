Arkeolojik sit alanına taş ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal

RİZE İdare Mahkemesi, Artvin'in Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alınan ve tarihi Carishev Kalesi bölgesini de kapsayan alanda yapımı planlanan kalker ocağı için verilen "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir" kararını iptal etti.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde yapılması için kalker ocağı ve su çevrim regülatörü projeleri planlandı. Kalker ocağından çıkarılacak maden ile su çevirme projesinin malzemesinin hazırlanmasını içeren çalışmayla, bölgedeki doğal yapıya ve tarihsel değerlere zarar verileceğini, kesilecek 25 bin ağaç türü nedeniyle de ekosistemin etkileneceğini savunan yöre halkı, projelerin önünü açan "ÇED gerekli değildir" kararına karşı Rize İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı. Başvuru, Rize İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nce yapılan itiraz başvurusu sonucu yerel mahkeme kararı bozuldu, bölgede bilirkişi keşfi yapılması kararlaştırıldı. Dava sürerken, Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca tarihsel varlık olarak saptanan aynı bölgedeki Carishev Kalesi, 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı.

'KALE YIKILABİLİR'

Bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan raporda; proje sahasının flora ve fauna ile jeolojik bilgiler bakımından yüzeysel olarak irdelendiği, çevresel etkilerin eksik bırakıldığı, projenin oluşturacağı olumsuz sonuçların azaltılması ya da giderilmesi ile ilgili ayrıntıların gerçek dışı olduğu ve yeterli yapılmadığı belirtildi. Raporda, kalker ocağında yapılacak patlatmaların tarihi Carishev Kalesi'ne zarar verebileceği kaydedildi. Bilirkişi raporlarında da dikkat çekilen tehlike için "Patlatmalar nedeniyle kale yıkılabilir" denildi. Rize İdare Mahkemesi, Artvin'in Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alınan ve tarihi Carishev Kalesi bölgesini de kapsayan alanda yapımı planlanan kalker ocağı için verilen "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir" kararını iptal etti.

Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Avukatı Halis Yıldırım, doğanın talanına ve tahribine, insanların ve diğer bütün canlıların yaşam haklarına yönelen her türlü tehdide karşı yaşam alanlarının ve tüm canlıların yaşam haklarının korunması için mücadele ettiklerini söyledi. Yıldırım, "Bu amaçla kurulan örgütümüz bilinçli üyelerinin gücüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize bu konularda ihtiyacı olan Şavşat Derneklerine, Şavşat Dernekleri Federasyonumuz elinden gelen katkıyı sunmaya devam edecektir" dedi.

CARİSHEV KALESİ

Artvin'in Şavşat ilçesinde Orta Çağ'dan kalma Carislev Kalesi'nin, 1850'li yıllara kadar kullanıldığı biliniyor. Bölgede egemen olan Hristiyan Gürcü Bagratlı Beylikleri'ne ait kale, 1554 yılında Osmanlı Devleti idaresine geçti. Ocaklık ve yurtluk sisteminin 1850'de kaldırılmasının ardından terk edilen kalenin, 1878'deki Osmanlı- Rus Savaşı'ndan sonra 43 yıl devam eden Rus yönetimi zamanında da herhangi bir amaçla kullanılmadığı belirtildi.

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DHA