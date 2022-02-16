Arketip ne demek, TDK'ya göre Arketip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arketip ne demek? Arketip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arketip kelimesi. Peki arketip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arketip nedir, arketip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARKETİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arketip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arketip kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre arketip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kök örnek

