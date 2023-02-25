Arlendo Dodani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlendo Dodani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlendo Dodani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlendo Dodani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlendo Dodani 6 Şubat 1999 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlendo Dodani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arlendo Dodani'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arlendo Dodani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlendo Dodani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arlendo Dodani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlendo Dodani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında KF Vllaznia U21

17 Eylül 2021 yılında KF Murlani

1 Temmuz 2022 yılında Besëlidhja

Arlendo Dodani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlendo Dodani şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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