Arli Pergjoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arli Pergjoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arli Pergjoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arli Pergjoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arli Pergjoni 14 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arli Pergjoni Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına - tarihinde katılmıştır. Arli Pergjoni'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arli Pergjoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arli Pergjoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arli Pergjoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arli Pergjoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arli Pergjoni şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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