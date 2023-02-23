Arlind Dakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlind Dakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arlind Dakaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arlind Dakaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arlind Dakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlind Dakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arlind Dakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlind Dakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlind Dakaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlind Dakaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlind Dakaj 13 Ekim 2001 tarihinde Muri AG şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlind Dakaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Arlind Dakaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arlind Dakaj'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arlind Dakaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlind Dakaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Arlind Dakaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlind Dakaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U21

2 Temmuz 2020 yılında Winterthur U21

10 Kasım 2021 yılında FC Winterthur

19 Ocak 2023 yılında Cherno More

Arlind Dakaj kimdir

Arlind Dakaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlind Dakaj şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Arlind Dakaj nereli

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