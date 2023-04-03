Arlind Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlind Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arlind Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arlind Gashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.