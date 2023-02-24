Arlind Kurti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlind Kurti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlind Kurti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlind Kurti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlind Kurti 24 Ocak 2005 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlind Kurti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Arlind Kurti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arlind Kurti'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arlind Kurti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlind Kurti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arlind Kurti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlind Kurti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Apolonia U17

1 Ocak 2021 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Apolonia

31 Ocak 2023 yılında KF Laçi

Arlind Kurti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlind Kurti şuan KF Laçi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arlind Kurti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Apolonia Fier (2020-2021)

Arnavutluk U17 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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