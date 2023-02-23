Arlind Sejdiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlind Sejdiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlind Sejdiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlind Sejdiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlind Sejdiu 11 Ağustos 2001 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kosova,Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlind Sejdiu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arlind Sejdiu'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Arlind Sejdiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlind Sejdiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arlind Sejdiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlind Sejdiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Honka II

1 Ocak 2019 yılında FC Honka

6 Eylül 2020 yılında FC Lahti

1 Ocak 2023 yılında FC Inter

Arlind Sejdiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlind Sejdiu şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Arlind Sejdiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U21 takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.