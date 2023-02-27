Arlind Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlind Shabani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlind Shabani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlind Shabani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlind Shabani 16 Ekim 2001 tarihinde Prishtina şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlind Shabani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fiducia Football yapmaktadır. Arlind Shabani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Arlind Shabani'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arlind Shabani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlind Shabani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arlind Shabani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlind Shabani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2018 yılında KF Trepca 89

9 Şubat 2020 yılında Ramiz Sadiku

16 Temmuz 2020 yılında KF Trepca 89

17 Temmuz 2020 yılında Struga

3 Ağustos 2021 yılında FC Prishtina

Arlind Shabani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlind Shabani şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Arlind Shabani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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