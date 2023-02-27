Arlind Veliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlind Veliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlind Veliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlind Veliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlind Veliu 14 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlind Veliu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arlind Veliu'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arlind Veliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlind Veliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arlind Veliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlind Veliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Malisheva

Arlind Veliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlind Veliu şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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