Arlis Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlis Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arlis Shala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arlis Shala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Arlis Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlis Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arlis Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlis Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlis Shala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlis Shala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlis Shala 26 Temmuz 2000 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlis Shala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arlis Shala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Arlis Shala'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arlis Shala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlis Shala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Arlis Shala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlis Shala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KF Teuta U19

21 Eylül 2018 yılında RC Cesena

1 Ocak 2019 yılında KS Besa

30 Ağustos 2019 yılında Flamurtari FC

31 Ocak 2020 yılında FC Luftëtari

12 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

15 Ocak 2021 yılında KS Kastrioti

1 Şubat 2022 yılında KF Drenica

Arlis Shala kimdir

Arlis Shala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlis Shala şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Arlis Shala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arlis Shala nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Pablo Sabbag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Sabbag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Sabbag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Sabbag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeong Ho Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Ho Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeong Ho Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Ho Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soo Hwan Yoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soo Hwan Yoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soo Hwan Yoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soo Hwan Yoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi