Arlis Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlis Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlis Shala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlis Shala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlis Shala 26 Temmuz 2000 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlis Shala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arlis Shala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Arlis Shala'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arlis Shala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlis Shala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arlis Shala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlis Shala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KF Teuta U19

21 Eylül 2018 yılında RC Cesena

1 Ocak 2019 yılında KS Besa

30 Ağustos 2019 yılında Flamurtari FC

31 Ocak 2020 yılında FC Luftëtari

12 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

15 Ocak 2021 yılında KS Kastrioti

1 Şubat 2022 yılında KF Drenica

Arlis Shala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlis Shala şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Arlis Shala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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