Armadör İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Armadör İşçisi görev tanımı nedir, Armadör İşçisi ne iş yapar, Armadör İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Armadör İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Armadör İşçisi Tanımı;

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Armadör İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Armadör İşçisi Maaşları

Armadör İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Armadör İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Armadör İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.10

Meslek Adı :

Armadör İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemilerde yükleme boşaltmalarda kullanılan çelik halatların, sishal halat ve paletlerin tonajlarına göre örme, bükme ve hazırlama işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Armadör İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen iş emrine göre istenilen çelik halatların yapım ve bakımını yapmak,

b) Teklif edilen ebat ve uzunlukta çelik halatların örme işlemini yapmak,

c) Çelik halatları örme esnasında kavala yardımıyla örmek,

d) Çelik halatlara örme işlemi sonunda kanca ve kilit takmak,

e) Sishal halat örme bükme ve kavala işlemini yapmak,

f) Örmesi tamamlanan halatlara kasa yapmak,

g) Bükülen kasalara konteynır kancası kilitlerini takmak,

h) Gemi ve yatlarda kullanılan halatların tekneye veya gemiye zarar vermesini önlemeye yarayan bez sapanları ihtiyaca göre ilgili birimlere vermek,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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