Armaldo Mezini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armaldo Mezini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armaldo Mezini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armaldo Mezini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armaldo Mezini 8 Şubat 1995 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armaldo Mezini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Armaldo Mezini'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Armaldo Mezini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armaldo Mezini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armaldo Mezini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armaldo Mezini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Dinamo

12 Eylül 2015 yılında KF Korabi

20 Eylül 2016 yılında KF Iliria

1 Şubat 2017 yılında KF Tërbuni

Armaldo Mezini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armaldo Mezini şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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