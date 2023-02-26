Arman Akvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Akvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arman Akvan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arman Akvan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arman Akvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Akvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arman Akvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Akvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Akvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Akvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Akvan 3 Mayıs 1993 tarihinde Sirjan, Kerman şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آرمان اکوان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Akvan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Akvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arman Akvan'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arman Akvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Akvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Arman Akvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Akvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gol Gohar

1 Ağustos 2018 yılında Niroye Zamini

29 Aralık 2019 yılında Arman Gohar

19 Kasım 2020 yılında Mes Kerman

14 Eylül 2021 yılında Arman Gohar

1 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Arman Akvan kimdir

Arman Akvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Akvan şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arman Akvan nereli

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