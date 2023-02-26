Arman Ghasemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Ghasemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arman Ghasemi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arman Ghasemi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arman Ghasemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Ghasemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arman Ghasemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Ghasemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Ghasemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Ghasemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Ghasemi 12 Ağustos 1989 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آرمان قاسمی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Ghasemi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Ghasemi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Arman Ghasemi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arman Ghasemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Ghasemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Arman Ghasemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Ghasemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2010 yılında Hamyari Arak

1 Temmuz 2011 yılında Shahrdari Arak

1 Ocak 2012 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2012 yılında Gahar Zagros

1 Temmuz 2013 yılında Giti Pasand

20 Kasım 2013 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2014 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

17 Eylül 2020 yılında FC Nassaji M.

15 Şubat 2021 yılında Paykan FC

24 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

Arman Ghasemi kimdir

Arman Ghasemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Ghasemi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zafar Karaj, Paykan

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Arman Ghasemi nereli

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