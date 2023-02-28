Arman Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arman Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arman Ghazaryan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arman Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arman Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Ghazaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Ghazaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Ghazaryan 24 Temmuz 2001 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Ղազարյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Ghazaryan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Ghazaryan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arman Ghazaryan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arman Ghazaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Ghazaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Arman Ghazaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Ghazaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banants III

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

18 Ocak 2022 yılında FC Urartu

Arman Ghazaryan kimdir

Arman Ghazaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Ghazaryan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Arman Ghazaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 22 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arman Ghazaryan nereli

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