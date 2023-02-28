Arman Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Harutyunyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Harutyunyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Harutyunyan 5 Mart 2002 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Հարությունյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Harutyunyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Harutyunyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Arman Harutyunyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arman Harutyunyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Harutyunyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arman Harutyunyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Harutyunyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Torpedo

1 Ocak 2021 yılında L. Artsakh

Arman Harutyunyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Harutyunyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.