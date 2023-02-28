Arman Hovhannisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Hovhannisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Hovhannisyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Hovhannisyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Hovhannisyan 7 Temmuz 1993 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Հովհաննիսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Hovhannisyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Hovhannisyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 19 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arman Hovhannisyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arman Hovhannisyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Hovhannisyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arman Hovhannisyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Hovhannisyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Pyunik Erivan

28 Temmuz 2014 yılında Alashkert

2 Temmuz 2015 yılında Shirak Gyumri

1 Temmuz 2017 yılında Zirka

21 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

16 Ocak 2019 yılında Gandzasar

12 Şubat 2020 yılında Tobol Kostanay

25 Ocak 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2022 yılında Ararat-Armenia

19 Şubat 2023 yılında Ararat Yerevan

Arman Hovhannisyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Hovhannisyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arman Hovhannisyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pyunik Erewan

Ermenistan takımında 2 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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