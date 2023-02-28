Arman Khachatryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Khachatryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Khachatryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Khachatryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Khachatryan 9 Haziran 1997 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Խաչատրյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Khachatryan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Khachatryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arman Khachatryan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arman Khachatryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Khachatryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arman Khachatryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Khachatryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Banants II

1 Ağustos 2018 yılında Ararat-Arm. II

29 Temmuz 2019 yılında FC Van

31 Temmuz 2020 yılında Ararat-Arm. II

1 Ağustos 2020 yılında FC Van

26 Ocak 2021 yılında SC Noravank

1 Temmuz 2022 yılında FC Noah

30 Ocak 2023 yılında Alashkert

Arman Khachatryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Khachatryan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Arman Khachatryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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