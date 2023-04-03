Arman Martirosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Martirosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Martirosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arman Martirosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arman Martirosyan 29 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Մարտիրոսյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arman Martirosyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Arman Martirosyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arman Martirosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arman Martirosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Urartu II
Arman Martirosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arman Martirosyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.
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