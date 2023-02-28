Arman Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Mkrtchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Mkrtchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Mkrtchyan 9 Temmuz 1999 tarihinde Artik şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Մկրտչյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Mkrtchyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Arman Mkrtchyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arman Mkrtchyan'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arman Mkrtchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Mkrtchyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arman Mkrtchyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Mkrtchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Lori Vanadzor

17 Temmuz 2020 yılında FC Noah

24 Temmuz 2021 yılında SC Noravank

1 Temmuz 2022 yılında Ararat Yerevan

27 Ocak 2023 yılında FC Van

Arman Mkrtchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Mkrtchyan şuan FC Van takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Arman Mkrtchyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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