Arman Ramezani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Ramezani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Ramezani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Ramezani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Ramezani 22 Haziran 1992 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آرمان رمضانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Ramezani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Arman Ramezani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 13 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Arman Ramezani'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arman Ramezani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Ramezani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arman Ramezani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Ramezani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Malavan

21 Kasım 2013 yılında Fajr Sepasi

30 Haziran 2014 yılında Malavan

1 Ocak 2015 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2015 yılında PAS Hamedan

10 Temmuz 2016 yılında Mes Rafsanjan

23 Temmuz 2017 yılında Oxin Alborz

29 Aralık 2017 yılında Saipa FC

8 Eylül 2020 yılında Persepolis

13 Mart 2021 yılında Esteghlal FC

Arman Ramezani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Ramezani şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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