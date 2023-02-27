Arman Shahdad Nejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Shahdad Nejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Shahdad Nejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Shahdad Nejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Shahdad Nejad 19 Şubat 1989 tarihinde Jiroft, Kerman şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آرمان شهدادنژاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Shahdad Nejad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Shahdad Nejad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Arman Shahdad Nejad'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arman Shahdad Nejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Shahdad Nejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arman Shahdad Nejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Shahdad Nejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2009 yılında Bandar Abbas

30 Haziran 2010 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2015 yılında Niroye Zamini

30 Haziran 2016 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2017 yılında Gol Gohar

4 Ocak 2018 yılında Bargh Jadid

8 Temmuz 2018 yılında Mes Kerman

4 Ağustos 2019 yılında Malavan

5 Ocak 2020 yılında Sorkhpooshan

1 Kasım 2020 yılında Mes Novin

31 Ağustos 2021 yılında Mes Kerman

Arman Shahdad Nejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Shahdad Nejad şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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