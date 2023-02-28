Arman Simonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Simonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Simonyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Simonyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Simonyan 28 Temmuz 1997 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Սիմոնյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Simonyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Simonyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arman Simonyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arman Simonyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Simonyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arman Simonyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Simonyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Ararat II

1 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

Arman Simonyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Simonyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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