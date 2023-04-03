Arman Tumasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Tumasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Tumasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arman Tumasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arman Tumasyan 23 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Թումասյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arman Tumasyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arman Tumasyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arman Tumasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arman Tumasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Pyunik U18
1 Temmuz 2022 yılında Pyunik II
Arman Tumasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arman Tumasyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.
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