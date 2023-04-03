Arman Tumasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Tumasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arman Tumasyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arman Tumasyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.