Arman Yeghiazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Yeghiazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Yeghiazaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arman Yeghiazaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arman Yeghiazaryan 8 Ağustos 2002 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Եղիազարյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arman Yeghiazaryan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Yeghiazaryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Arman Yeghiazaryan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arman Yeghiazaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arman Yeghiazaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Avan Academy
1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan
1 Ağustos 2020 yılında Pyunik II
Arman Yeghiazaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arman Yeghiazaryan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.
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