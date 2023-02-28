Armand Dagrou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armand Dagrou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armand Dagrou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armand Dagrou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armand Dagrou 30 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Armand Dagrou Djédjé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armand Dagrou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Armand Dagrou'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armand Dagrou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armand Dagrou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armand Dagrou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armand Dagrou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2020 yılında RC Abidjan

24 Eylül 2021 yılında Ararat Yerevan

Armand Dagrou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armand Dagrou şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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