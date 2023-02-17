Armand Smrcka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armand Smrcka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armand Smrcka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armand Smrcka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armand Smrcka 19 Temmuz 2002 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armand Smrcka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Partners for Soccer yapmaktadır. Armand Smrcka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armand Smrcka'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armand Smrcka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armand Smrcka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armand Smrcka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armand Smrcka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2014 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2019 yılında Young Violets

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

Armand Smrcka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armand Smrcka şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Armand Smrcka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

First Vienna FC (2012-)

Avusturya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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