Armand Valles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armand Valles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armand Valles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armand Valles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armand Valles 26 Ekim 2003 tarihinde Sabadell şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Armand Vallés Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armand Valles Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Armand Valles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armand Valles'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Armand Valles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armand Valles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armand Valles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armand Valles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Mercantil Juv.A

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U18

24 Ağustos 2021 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında RCD Espanyol B

Armand Valles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armand Valles şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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