Armandas Sveistrys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armandas Sveistrys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armandas Sveistrys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armandas Sveistrys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armandas Sveistrys 8 Temmuz 2002 tarihinde Gargzdai şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Armandas Šveistrys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armandas Sveistrys Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armandas Sveistrys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Armandas Sveistrys'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armandas Sveistrys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armandas Sveistrys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armandas Sveistrys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armandas Sveistrys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Banga

18 Temmuz 2021 yılında Banga B

9 Mart 2022 yılında Riteriai B

Armandas Sveistrys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armandas Sveistrys şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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