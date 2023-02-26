Armando Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Armando Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Armando Angulo 21 Kasım 1985 tarihinde Eloy Afaro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Armando Nevil Angulo Mina şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Armando Angulo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Armando Angulo'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Armando Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Armando Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2004 yılında Deportivo Azogues
8 Şubat 2011 yılında Emelec B
14 Şubat 2012 yılında Rocafuerte FC
31 Aralık 2012 yılında Emelec B
27 Mart 2013 yılında CD River Plate
31 Aralık 2013 yılında Emelec B
5 Ağustos 2014 yılında SD Aucas
18 Şubat 2015 yılında Técnico U.
1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz
9 Mayıs 2016 yılında San Francisco
1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz
23 Mayıs 2017 yılında San Francisco
18 Mart 2018 yılında FC Insutec
1 Ocak 2019 yılında CD Venecia
1 Temmuz 2019 yılında Juven. Italiana
1 Ocak 2020 yılında Azogues SC
1 Ocak 2021 yılında Libertad FC
Armando Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Armando Angulo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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