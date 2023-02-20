Armando Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Avila 3 Mart 2004 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Avila Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına - tarihinde katılmıştır. Armando Avila'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armando Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armando Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

30 Kasım 2021 yılında LAFC Academy

11 Mart 2022 yılında Las Vegas

30 Kasım 2022 yılında LAFC

Armando Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Avila şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Armando Avila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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