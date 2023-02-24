Armando Bobaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Bobaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Bobaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Armando Bobaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Armando Bobaj 30 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Armando Bobaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına - tarihinde katılmıştır. Armando Bobaj'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Armando Bobaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Armando Bobaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Armando Bobaj şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.