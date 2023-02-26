Armando Calle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Calle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Calle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Calle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Calle 13 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Armando Jesús Calle González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Calle Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Armando Calle'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Armando Calle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando Calle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armando Calle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Calle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gualaceo SC

1 Temmuz 2021 yılında Aviced FC

31 Aralık 2021 yılında Gualaceo SC

Armando Calle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Calle şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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