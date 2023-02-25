Armando Cili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Cili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Cili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Cili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Cili 10 Temmuz 2002 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Armando Çili şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Cili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Armando Cili'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armando Cili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando Cili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Armando Cili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Cili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Shënkolli U17

1 Temmuz 2019 yılında Shenkolli U19

7 Ekim 2020 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Apolonia

31 Ağustos 2022 yılında KS Burreli

Armando Cili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Cili şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Besëlidhja Lezhë (2014-2018), FC Shënkolli (2018-2020), FK Apolonia Fier (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.