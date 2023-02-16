Armando İzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando İzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando İzzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando İzzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando İzzo 2 Mart 1992 tarihinde Napoli şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando İzzo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G.E.V. Sport&management srl yapmaktadır. Armando İzzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Monza futbol takımında oynamaktadır. AC Monza takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Armando İzzo'nin AC Monza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armando İzzo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/armandoizzo1

http://www.instagram.com/armandoizzoreal/

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http://www.facebook.com/ArmandoIzzoreal

Armando İzzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando İzzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Armando İzzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando İzzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Napoli U19

1 Temmuz 2011 yılında Triestina

1 Aralık 2011 yılında Napoli

1 Ocak 2012 yılında AS Avellino

14 Temmuz 2014 yılında Genoa

4 Temmuz 2018 yılında Torino

1 Eylül 2022 yılında Monza

30 Haziran 2023 yılında Torino

Armando İzzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando İzzo şuan AC Monza takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Armando İzzo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ARCI Scampia (2005-2006), Napoli (2006-2011)

İtalya takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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