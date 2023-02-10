Armando Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Mendez 31 Mart 1996 tarihinde San José de Mayo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Armando Jesús Méndez Alcorta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Mendez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armando Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Armando Mendez'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Armando Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Armando Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armando Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında CA Fénix

30 Haziran 2019 yılında Nacional B

1 Temmuz 2019 yılında Nacional

7 Ocak 2022 yılında Newell's

Armando Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Mendez şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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