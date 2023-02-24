Armando Rami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Rami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Rami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Rami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Rami 24 Eylül 1997 tarihinde Burrel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Rami Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Armando Rami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Armando Rami'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armando Rami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando Rami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armando Rami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Rami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2016 yılında FK Kukësi B

27 Ağustos 2017 yılında FC Kamza

21 Ocak 2019 yılında KS Kastrioti

Armando Rami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Rami şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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