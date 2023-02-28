Armando Ruiz Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Ruiz Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Ruiz Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Armando Ruiz Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Armando Ruiz Diaz 14 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Armando Marcelo Ruiz Díaz Galeano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Armando Ruiz Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armando Ruiz Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Armando Ruiz Diaz'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Armando Ruiz Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Armando Ruiz Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Trinidense
Armando Ruiz Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Armando Ruiz Diaz şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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