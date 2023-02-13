Armando Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Sadiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armando Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Armando Sadiku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Armando Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Sadiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Armando Sadiku

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Sadiku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Sadiku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Sadiku 27 Mayıs 1991 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,Bulgaristan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Armando Durim Sadiku şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Sadiku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Armando Sadiku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armando Sadiku'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armando Sadiku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/armandosadiku_10/

http://www.facebook.com/sadikuarmando/refprofile

Armando Sadikuboyu ve yaşı kaç

Armando Sadiku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Armando Sadiku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Armando Sadiku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Sadiku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KS Gramozi

1 Temmuz 2010 yılında KF Elbasani

1 Mart 2011 yılında FC Locarno

23 Temmuz 2012 yılında FC Lugano

1 Ocak 2014 yılında FC Zürich

12 Ocak 2016 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2016 yılında FC Zürich

7 Ocak 2017 yılında FC Lugano

30 Haziran 2017 yılında FC Zürich

12 Temmuz 2017 yılında Legia Varşova

31 Ocak 2018 yılında Levante

15 Ocak 2019 yılında FC Lugano

30 Haziran 2019 yılında Levante

2 Eylül 2019 yılında Málaga CF

21 Temmuz 2020 yılında Levante

8 Eylül 2020 yılında BB Erzurumspor

28 Ocak 2021 yılında Bolívar

29 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

17 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Armando Sadiku kimdir

Armando Sadiku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Sadiku şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fushë Mbreti (1998-2007), KS Turbina Cërrik (2007-2008)

Armando Sadiku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 10 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 12 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Armando Sadiku nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Alvaro Sanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Sanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Sanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Sanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Salinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Salinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Salinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Salinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?