Armando Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Sadiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Sadiku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Sadiku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Sadiku 27 Mayıs 1991 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,Bulgaristan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Armando Durim Sadiku şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Sadiku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Armando Sadiku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armando Sadiku'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armando Sadiku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/armandosadiku_10/

http://www.facebook.com/sadikuarmando/refprofile

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Armando Sadiku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Armando Sadiku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Armando Sadiku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Sadiku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KS Gramozi

1 Temmuz 2010 yılında KF Elbasani

1 Mart 2011 yılında FC Locarno

23 Temmuz 2012 yılında FC Lugano

1 Ocak 2014 yılında FC Zürich

12 Ocak 2016 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2016 yılında FC Zürich

7 Ocak 2017 yılında FC Lugano

30 Haziran 2017 yılında FC Zürich

12 Temmuz 2017 yılında Legia Varşova

31 Ocak 2018 yılında Levante

15 Ocak 2019 yılında FC Lugano

30 Haziran 2019 yılında Levante

2 Eylül 2019 yılında Málaga CF

21 Temmuz 2020 yılında Levante

8 Eylül 2020 yılında BB Erzurumspor

28 Ocak 2021 yılında Bolívar

29 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

17 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Armando Sadiku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Sadiku şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Armando Sadiku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fushë Mbreti (1998-2007), KS Turbina Cërrik (2007-2008)

Arnavutluk takımında 10 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 12 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 6 gol atmıştır.

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