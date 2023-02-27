Armands Petersons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armands Petersons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armands Petersons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armands Petersons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armands Petersons 15 Aralık 1990 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Armands Pētersons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armands Petersons Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armands Petersons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Armands Petersons'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armands Petersons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armands Petersons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armands Petersons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armands Petersons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Skonto

1 Ocak 2013 yılında Daugavpils

1 Şubat 2014 yılında Jelgava

1 Şubat 2015 yılında Metta

1 Ocak 2016 yılında Riga

Armands Petersons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armands Petersons şuan Riga FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Armands Petersons Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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