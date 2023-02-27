Armantas Vitkauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armantas Vitkauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armantas Vitkauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armantas Vitkauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armantas Vitkauskas 23 Mart 1989 tarihinde Marijampole şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armantas Vitkauskas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini vonV3 yapmaktadır. Armantas Vitkauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Armantas Vitkauskas'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Armantas Vitkauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arma891/

Armantas Vitkauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armantas Vitkauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armantas Vitkauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armantas Vitkauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Suduva

1 Ocak 2012 yılında Zalgiris

30 Ocak 2018 yılında Concordia

1 Temmuz 2018 yılında Zalgiris

1 Ocak 2020 yılında Kauno Zalgiris

19 Ocak 2021 yılında Riteriai

Armantas Vitkauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armantas Vitkauskas şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Armantas Vitkauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 12 numaralı formasıyla 22 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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