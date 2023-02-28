Armel Zohouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armel Zohouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armel Zohouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armel Zohouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armel Zohouri 5 Nisan 2001 tarihinde Divo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Armel Junior Zohouri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armel Zohouri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BF AGENCY yapmaktadır. Armel Zohouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Armel Zohouri'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armel Zohouri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/armel.zohouri/

Armel Zohouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armel Zohouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armel Zohouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armel Zohouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2020 yılında OGC Nizza

30 Eylül 2020 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2021 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

27 Ağustos 2022 yılında FC Sheriff

Armel Zohouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armel Zohouri şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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