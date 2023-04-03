Armen Adamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armen Adamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armen Adamyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Armen Adamyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Armen Adamyan 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արմեն Ադամյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Armen Adamyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Armen Adamyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Armen Adamyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Armen Adamyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Armen Adamyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Armen Adamyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.
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