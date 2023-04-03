Armen Adamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armen Adamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Armen Adamyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Armen Adamyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.