Armen Ambartsumyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armen Ambartsumyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armen Ambartsumyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armen Ambartsumyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armen Ambartsumyan 11 Nisan 1994 tarihinde Saratov şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Амбарцумян Армен Гарикович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armen Ambartsumyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armen Ambartsumyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 21 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Armen Ambartsumyan'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armen Ambartsumyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armen Ambartsumyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armen Ambartsumyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armen Ambartsumyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CSKA Moskova II

25 Temmuz 2014 yılında Zenit Penza

30 Haziran 2015 yılında CSKA Moskova II

11 Temmuz 2015 yılında Torpedo Armavir

30 Haziran 2016 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2016 yılında Mordovia

1 Temmuz 2017 yılında Fakel Voronezh

21 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

Armen Ambartsumyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armen Ambartsumyan şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Armen Ambartsumyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (-6/2010)

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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