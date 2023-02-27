Armend Abazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Abazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armend Abazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armend Abazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armend Abazi 17 Ağustos 1994 tarihinde Skënderaj şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armend Abazi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Armend Abazi'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armend Abazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armend Abazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armend Abazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armend Abazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2020 yılında KF Ferizaj

21 Ocak 2021 yılında FC Malisheva

8 Ağustos 2021 yılında KF Drenica

Armend Abazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armend Abazi şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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