Armend Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armend Gashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armend Gashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armend Gashi 29 Ocak 2001 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armend Gashi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Armend Gashi'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armend Gashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armend Gashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armend Gashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armend Gashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Prishtina

1 Şubat 2020 yılında KF Vëllaznimi

7 Temmuz 2020 yılında FC Prishtina

15 Ağustos 2020 yılında Kek-U Kastriot

Armend Gashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armend Gashi şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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